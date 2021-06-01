В Російському футбольному союзі вирішили поскаржитися в УЄФА, що їх вболівальників не пускають до Данії на матч. 21 червня в Копенгагені має відбутися матч між збірними Данії та Росії.

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Причина, чому російських вболівальників не пускають до Данії, не вказано. Однак це може бути пов'язано з вакцинацією. Рада Європейського Союзу рекомендувала урядам країн пускати усіх вболівальників, хто пройшов вакцинацію. Але лише вакцинами, схваленими в ЄС. Російські вакцини у цьому переліку відсутні.