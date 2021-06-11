Дания и Финляндия между собой провели пять матчей. Первый из них был сыгран еще в 1986 году, а последний – в 2011 году. Датчане победили четыре раза, еще один раз команды сыграли вничью. Но за это время команды сильно изменились.

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Дания подходит явным фаворитом матча. В 2021 году команда стартовала с трех побед в отборе на ЧМ-2022, забив 14 голов и не пропустив ни одного. Четыре гола были забиты в ворота сборной Австрии на выезде (это соперник Украины на Евро-2020). А во время подготовки к Евро-2020 команда сыграла вничью с Германией и победила Боснию и Герцоговину.

В то же время Финляндия в 2021 году еще не побеждала – две ничьи в отборе на ЧМ-2022 (в том числе против Украины в Киеве). В товарищеских матчах финны проиграли. В том числе Эстонии.

Преимуществом Дании является и то, что этот матч она будет проводить на домашнем стадионе "Паркен" в Копенгагене.