Дания и Финляндия между собой провели пять матчей. Первый из них был сыгран еще в 1986 году, а последний – в 2011 году. Датчане победили четыре раза, еще один раз команды сыграли вничью. Но за это время команды сильно изменились.
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Дания подходит явным фаворитом матча. В 2021 году команда стартовала с трех побед в отборе на ЧМ-2022, забив 14 голов и не пропустив ни одного. Четыре гола были забиты в ворота сборной Австрии на выезде (это соперник Украины на Евро-2020). А во время подготовки к Евро-2020 команда сыграла вничью с Германией и победила Боснию и Герцоговину.
В то же время Финляндия в 2021 году еще не побеждала – две ничьи в отборе на ЧМ-2022 (в том числе против Украины в Киеве). В товарищеских матчах финны проиграли. В том числе Эстонии.
Преимуществом Дании является и то, что этот матч она будет проводить на домашнем стадионе "Паркен" в Копенгагене.
- Эксперты из Favbet отдают 65% на то, что Дания выйдет победителем этого матча. На датчан можно сделать ставку с коэффициентом 1,46.
- Победа Финляндии получила лишь 12%. Для тех, кто решит сделать на финнов ставку, коэффициент в случае победы составит 9.
- Еще 23% – на ничью в этом матче (коэффициент 4,35).
- Несмотря на то, что датчане немало забили в предыдущих матчах, эксперты слишком верят в то, что и в этом матче будет голепад. ТБ 2,5 – аж 2,31.