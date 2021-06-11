Данія та Фінляндія між собою провели п'ять матчів. Перший з них був зіграний ще у 1986 році, а останній – у 2011 році. Данці перемогли чотири рази, ще одного разу команди зіграли внічию. Та за цей час команди сильно змінилися.

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Данія підходить явним фаворитом матчу. У 2021 році команда стартувала з трьох перемог у відборі на ЧС-2022, забивши 14 голів та не пропустивши жодного. Чотири голи було забито у ворота збірної Австрії на виїзді (це суперник України на Євро-2020). А під час підготовки до Євро-2020 команда зіграла внічию з Німеччиною та перемогла Боснію і Герцоговину.

Натомість Фінляндія у 2021 році ще не перемагала – дві нічиї у відборі на ЧС-2022 (у тому числі проти України в Києві). У товариських матчах фіни програли. У тому числі Естонії.

Перевагою Данії є й те, що цей матч вона проводитиме на домашньому стадіоні "Паркен" в Копенгагені.