Дания – Бельгия: перед матчем

Бельгия в стартовом матче Евро-2020 уничтожила Россию 3:0. Дублем в поединке первого тура отметился Ромелу Лукаку. Еще один гол в активе Менье. Бельгийцы просто не оставили шансов сопернику на победу.

Достойное внимания Эриксен обратился к фанатам с больничной койки после остановки сердца в матче Евро-2020: фото

Встреча Дании против Финляндии запомнится не столько счетом, как эпизодом с остановкой сердца у игрока датской сборной Кристиана Эриксена. К счастью, медикам удалось спасти жизнь футболисту, который скорее всего повешает бутсы на гвоздь. Именно по его просьбе датские игроки в тот же день вышли на футбольное поле, чтобы доиграть поединок. Финляндия с минимальным счетом переиграла соперника (0:1).

История противостояний

Сборные 15 раз встречались на одном футбольном поле. В обеих командах по 6 побед. Лишь три поединка завершали мировыми. Последний раз Бельгия и Дания играли между собой 18 ноября 2020 года. В той встрече бельгийцы уверенно переиграли соперника со счетом 4:2.

Матч 2-го тура группы В Дания – Бельгия состоится 17 июня. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00.

Что прогнозирует Favbet

Букмекеры отдают предпочтение бельгийцам. На их победу можно сделать ставку с коэффициентом 2,06. Победа хозяев поля – 4,20. Ничья в этой встрече тоже не является исключением – 3,30.

Скорее всего обе команды отметятся голами в матче – 1,87. Диапазон результативных ударов в матче будет 1-2 гола – 1,85.

Противостояние вероятно завершится ничьей 1:1 или минимальной победой гостей из Бельгии. На оба показатели стоят коэффициенты 6. Успех Дании (1:0) оценен в 9,40.

Будет ли в игре удаление? Да – 5,25. Нет – 1,13. Кто может забить во встрече? Авторами голов могут стать Лукаку – 2 и Батшуаи – 2,70. В бельгийских воротах может отличиться Корнелиус – 3,80 и Азар – 3,30.