Кричал "Россия – форевер", даю оплеуху, и он падает, – Сикан о драке с россиянином Турции

Украинский футболист Даниил Сикан рассказал о своей драке с пьяным россиянином в отеле в Турции. Все началось со словесной провокации.

Драка между игроком Шахтера Данилом Сиканом и россиянином произошло, когда "горняки" находились на сборах команды в Турции в начале февраля 2023 года. Сам игрок рассказал, как это произошло.

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"Я еще в начале сборов говорил, что если до конца сборов с никем из россиян не подеремся, то считай что сборы провалено", – рассказал Сикан.

По словам футболиста, вечером он еще с одним сотрудником клуба Романом Терновым направлялся сыграть в бильярд. Их заметил россиянин. Как и то, что они были в форме Шахтера. И сразу начал их провоцировать.

"Видит, что мы Шахтер из Украины, понимает это. И кричит "красно-белый спартак чемпион". Я в это время шел, смотрел прямо, там никого нет, и не услышал", – рассказал Сикан.

И история получила продолжение. Когда россиянин снова заметил Сикана, начал выкрикивать "спартак – чемпион, россия – форевер".