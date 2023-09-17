Тропками Довбика: перспективный нападающий Шахтера летом мог оказаться в иностранном чемпионате

Данило Сикан крайнего трансферного окна имел все шансы сменить клубную прописку. Но вот "горняки" вовремя "пришли в себя",

Даниил Сикан летом мог перейти к датскому Мидттьюлланну. В состоянии "волков" свою карьеру формировал Артем Довбык.

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Еще нужен "кротам"

Перспективный форвард Шахтера в последнее трансферное окно имел прекрасную возможность переехать в иностранный чемпионат и начать новый этап своей карьеры. Дело в том, что Сиканом активно интересовался датский Мидттьюлланн, находившийся в поисках качественного нападающего. Глаз скаутов "волков" упал и на игру украинского футболиста.

В частности, Даниил убедил датчан своей результативностью в прошлогодней кампании (забил 9 голов в 26 матчах), а также статусом, поскольку Сикан – игрок национальной сборной Украины (6 матчей, 1 гол), хотя и не регулярный.

Мидттьюлланн имел целью воспользоваться ситуацией с контрактом украинского форварда, который должен был закончиться в 2024-м году, но руководству Шахтера все же удалось договориться с Данилом о продолжении сотрудничества (соглашение переподписали до лета 2028-го года). Таким образом, "кроты" отпугали "волков" от своего игрока, а у тех, в свою очередь, угас интерес к Сикану.

Карьера Сикана

Даниил начал свой футбольный путь во львовских Карпатах, откуда позже и перешел в Шахтер за 150 тысяч евро.

Период молодого форварда в состоянии "горняков" сначала переплетался с арендами, сначала в Мариуполь, а позже и в немецкую Ганзу. Уже после возвращения из-за границы Сикан закрепился в главной команде Шахтера.

Данило провел за "кротов" 62 игры, в которых забил 12 голов и отдал 4 ассиста. К тому же, дважды становился чемпионом Украины и выигрывал Суперкубок страны.

Интересно, что Сикан также боролся за золотые медали юниорского чемпионата мира в 2019-м году. За главную команду страны провел 6 поединков, в которых забил 1 гол (в отборочном цикле в ЧМ в ворота Казахстана). Вызывался в ряды "сине-желтых" при каденции Александра Петракова, который и выигрывал с Данилой юношеский ЧМ в Польше.

Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.

. В свое время в состоянии Мидттьюлланна выступал Артем Довбик, проведший за датский коллектив 22 игры и забивший 1 гол. Впоследствии форвард перебрался в Днепр-1, который пообещал "волкам" 50 процентов прав на игрока, а позже и в Жирону, выложившую за нападающего 7 миллионов евро.