Данило Сікан влітку міг перейти до данського Мідттьюлланна. У стані "вовків" свою кар'єру формував Артем Довбик.

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Ще потрібен "кротам"

Перспективний форвард Шахтаря у останнє трансферне вікно мав прекрасну нагоду переїхати у іноземний чемпіонат та розпочати новий етап своєї кар'єри. Діло в тому, що Сіканом активно цікавився данський Мідттьюлланн, котрий перебував у пошуках якісного нападника. Око скаутів "вовків" впало і на гру українського футболіста.

Зокрема, Данило переконав данців своєю результативністю у торішній кампанії (забив 9 голів у 26 матчах), а також статусом, оскільки Сікан – це гравець національної збірної України (6 матчів, 1 гол), хоч і не регулярний.

Мідттьюлланн мав на меті скористатися ситуацією з контрактом українського форварда, котрий мав закінчитись у 2024-му році, але керівництву Шахтаря все ж вдалося домовитися з Данилом про продовження співпраці (угоду перепідписали до літа 2028-го року). Таким чином, "кроти" відлякали "вовків" від свого гравця, а у тих, у свою чергу, згас інтерес до Сікана.

До речі. Свого часу у стані Мідттьюлланна виступав Артем Довбик, котрий провів за данський колектив 22 гри та забив 1 гол. Згодом форвард перебрався до Дніпра-1, яке пообіцяло "вовкам" 50 відсотків прав на гравця, а пізніше й до Жирони, яка виклала за нападника 7 мільйонів євро.

Кар'єра Сікана