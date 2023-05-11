Удалил скандальные фото: волейболист сборной Украины объяснил, почему играл в России после 24 февраля

Тренерский штаб сборной Украины по волейболу включил в расширенную заявку на Золотую Евролигу 19-летнего Даниила Пивоваренко. Его появление в списке вызвало множество вопросов и разговоров.

Украинский волейболист с 2021 года выступал за молодежную команду новосибирского Локомотива. Даже полномасштабное вторжение России в Украину не заставило Пивоваренко сразу покинуть страну-оккупанта. А его дебютный вызов в сине-желтую сборную вызвал много вопросов.

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Пивоваренко: Понимал, что ехать в Россию – не очень хорошо

После чего Даниил рассказал, почему принял предложение из соседней страны, хотя понимал, что такое его решение не верно. Ведь боевые действия на Донбассе продолжаются еще с 2014 года.

"Это было два года назад. В Украине из-за пандемии сезон завершился очень рано. Мы негде тренироваться, не то что играть. Я искал место, где была бы возможность продолжить занятия волейболом, не растерять формы. Этим видом спорта занимаюсь с раннего детства. , поэтому не хотел даже предполагать, что из-за вынужденной паузы могу упустить возможность стать профессиональным игроком.В этот момент у меня появился вариант с Новосибирском.Меня приглашал очень сильный профессиональный клуб.Понимал, что ехать в Россию - не очень хорошо.Но желание играть. на высоком уровне в ту минуту перевесило. Уехал, неделю потренировался и понравился местным тренерам. Мне предложили остаться", – рассказал украинский волейболист.

Вместе с Локомотивом Пивоваренко завоевал "бронзу" Молодежной лиги России. Украинец присутствовал на церемонии награждения, которая проходила уже в марте 2022 года, когда в его родной стране уже проходила полномасштабная война, которую развязала как раз Россия.

"Хотел покинуть пределы России уже 24 февраля, но сдерживал контракт"

Даниил начал искать оправдание, почему он не покинул российский клуб сразу после 24 февраля. Волейболист все столкнул на контракт с Локомотивом, который нельзя было так легко расторгнуть. Переговоры между сторонами продолжались больше месяца.

Однако все разговоры ничем хорошим для волейболиста не закончились. Тогда отец Даниила через знакомых тайно вывел сына в Турцию.

Хотел покинуть пределы России уже 24 февраля, но сдерживал контракт. Просто взять и уехать не мог. Начал совещаться с папой. С его помощью пытались расторгнуть контракт. Но это оказалось непростой задачей. Переговоры продолжались больше месяца и в итоге зашли в тупик. Тогда отец тайно, через знакомых волейболистов вывез меня в Турцию. Мы выбирались поздней ночью, примерно в пять утра. Даже боюсь представлять, что было бы, если бы меня поймали на границе. И все получилось. Очень рад, что смог покинуть пределы России. Благодарен Международной федерации волейбола, которая пошла на встречу и выдала трансфер. Благодаря этому смог продолжить карьеру в Европе,

– признался Пивоваренко.

Интересно, что Даниил изложил счастливые фото из отдыха на "болотах" во время полномасштабного вторжения России в Украину. Волейболист рассказал, что это была командная фотосессия и съемки для рекламного ролика в спа-салоне, спонсором российского клуба.

Пивоваренко рассказал, что перед волейболистами стояли обязательства выкладывать в свои соцсети рекламные публикации, чтобы популяризировать спонсоров клуба.

К слову. Пивоваренко открыл свой инстаграмм, который был частным. Также волейболист удалил все подобные рекламные фото из России.

Бабушка и дом волейболиста пострадал от врага

Отметим, что сам волейболист родом из Харькова, сильно пострадавший и продолжающий страдать от обстрелов окупантов.

Он играл в России, пока от вражеских обстрелов пострадала его бабушка и дом. Волейболист рассказал, что дом уже возобновили, а ситуация в городе несколько улучшилась.

Пострадала моя бабушка, наш дом. Друзья постоянно рассказывали, какой ужас у нас творится. Сейчас, кажется, все гораздо лучше. Дом уже был восстановлен. Но война продолжается и мы понимаем, что это спокойствие может быть временным,

– ответил дебютант сборной Украины.

Напомним, что последний сезон Пивоваренко провел в испанской Рио Дуэро.