Россияне во всей красе: теннисист обругал судью в полуфинале Уимблдона – видео

Российский теннисист Даниил Медведев обматерил судью Еву Асдераки во время матча полуфинала Уимблдона. Ему не понравилось одно из ее решений.

12 июля в рамках полуфинала Уимблдонского турнира встретились Карлос Алькарас и Даниил Медведев. Испанец победил россиянина со счетом 7:6.

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Медведев дважды послал судью

В первом сете, когда счет был 5:3, судья Ева Асдераки зафиксировала двойной отскок, что не понравилось российскому теннисисту.

В ответ на это Медведев несколько раз выкрикнул фразу "Fuck you" в ее адрес. Из-за этого Асдераки решила обсудить действия теннисиста со своими коллегами, однако в итоге его решили не дисквалифицировать. Медведеву просто дали предупреждение за неспортивное поведение.

Даниил Медведев обматерил Еву Асдераки: смотрите видео

Отметим, что Карлос Алькарес в финале Уимблдонского турнира будет противостоять Новаку Джоковичу. Матч состоится 14 июля.