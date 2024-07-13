12 липня в межах півфіналі Вімблдонського турніру зустрілися Карлос Алькарас та Даніїл Медведєв. Іспанець переміг росіянина з рахунком 7:6.

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Медведєв двічі послав суддю

У першому сеті, коли рахунок був 5:3, суддя Єва Асдеракі зафіксувала подвійний відскок, що не сподобалось російському тенісистові.

У відповідь на це Медведєв кілька разів викрикнув фразу "Fuck you" на її адресу. Через це Асдеракі вирішила обговорити дії тенісиста зі своїми колегами, однак у підсумку його вирішили не дискваліфіковувати. Медведєву просто дали попередження за неспортивну поведінку.

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Відзначимо, що Карлос Алькарес у фіналі Вімблдонського турніру протистоятиме Новаку Джоковичу. Матч відбудеться 14 липня.