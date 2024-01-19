Воспитанник Шахтера, которого не заметили в сборной Украины, подписал контракт с немецким грандом

Украинский талант Даниил Кревсун своей игрой убедил руководство дортмундской Боруссии в продолжении сотрудничества. В ближайшие два года украинец будет защищать "черно-желтые" цвета.

18-летний полузащитник Даниил Кревсун подписал новый контракт с Боруссией Дортмунд. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Шаг за шагом

Новое соглашение будет действовать до конца июня 2026 года. В следующем сезоне Данило усилит команду U-23.

Даниил Кревсун продлил контракт с Боруссией Дортмунд / bvb.de

В начале года Кревсун участвовал в зимних сборах команды U-23. 18-летний футболист даже принял участие в товарищеской игре против представителя второй Бундеслиги Ганзы Росток. Действия футболиста убедили руководства в продлении сотрудничества.

Напомним, что в Украине Данило занимался в академии донецкого Шахтера. С началом полномасштабного вторжения России вынужден был уехать в Германию.

Сначала он играл за юношескую команду Пройссена, где привлек к себе внимание селекционеров дортмундской Боруссии U-18.

В январе 2023 года Даниил перебрался в лагерь "черно-желтых". Футболист совершил большой прогресс в нынешнем сезоне. На его счету 6 голов и 2 голевых передачи в 18 матчах за Боруссию. Также Кревсун сыграл пять поединков в Юношеской лиге УЕФА.