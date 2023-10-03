Через пол поля: игрок сборной Украины отдал шедевральный ассист во Франции – филигранное видео

Даниил Игнатенко приносит результат своей команде. Украинец устроил настоящую красоту на футбольном поле.

Даниил Игнатенко отдал ассист за Бордо. Опорник помог вырвать ничью французскому коллективу, пишет 24 Канал.

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Филигранный пас

Динало Игнатенко оформил свое первое результативное действие в нынешнем сезоне Лиги 2. "Виноделцы" встречались с Каном в рамках второго по силе французского дивизиона. Украинский опорник вышел в основном составе Бордо и смог принести пользу коллективу, вошедшему в отчет матча.

К 34-й минуте матча "красно-сине-белые" уступали со счетом 1:0, однако Даниил Игнатенко смог внести свой важный вклад в изменение хода матча. Хавбек отдал невероятную передачу со своей половины поля, адресованной Зурико Давиташвили. Передача украинцы вывела нападающего Бордо на свидание с голкипером соперника, поэтому форварду оставалось просто не упустить свой момент, с чем он удачно справился.

Видео ассиста Игнатенко:

Напомним, что Даниил перебрался в состояние Бордо из донецкого Шахтера, изъявшего из трансфера украинца 1 миллион евро. Опорник вместе с "виноделами" вылетел в Лигу 2, однако остался в команде. Игнатенко провел за "красно-сине-белых" 54 игры, в которых забил 2 гола и отдал 5 ассистов. Бордо занимает 13-е место в Лиге 2, после 9 сыгранных туров. В высший дивизион Франции возможность получить 5 лучших.