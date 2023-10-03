Данило Ігнатенко віддав асист за Бордо. Опорник допоміг вирвати нічию французькому колективу, пише 24 Канал.

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Філігранний пас

Динало Ігнатенко оформив свою першу результативну дію у цьогорічному сезоні Ліги 2. "Винороби" зустрічались із Каном в рамках другого за силою французького дивізіону. Український опорник вийшов у основному складі Бордо та зміг принести користь колективу, яка увійде у звіт матчу.

До 34-ої хвилини матчу "червоно-синьо-білі" поступались із рахунком 1:0, проте Данило Ігнатенко зміг зробити свій важливий внесок у зміну ходу матчу. Хавбек віддав неймовірну передачу зі своєї половини поля, яка була адресована Зуріко Давіташвілі. Передача українці вивела нападника Бордо на побачення із голкіпером суперника, тому форварду залишалось просто не змарнувати свій момент, з чим він вдало впорався.

Відео асисту Ігнатенка:

Нагадаємо, що Данило перебрався до стану Бордо із донецького Шахтаря, який вилучив із трансферу українця 1 мільйон євро. Опорник разом із "виноробами" вилетів до Ліги 2, проте залишився в команді. Загалом Ігнатенко провів за "червоно-синьо-білих" 54 гри, в яких забив 2 голи та віддав 5 асистів. Бордо посідає 13-е місце в Лізі 2, після 9-и зіграних турів. До найвищого дивізіону Франції нагоду потрапити отримають 5 найкращих.