Украинец Даниил Чуфаров стал серебряным призером Паралимпиады-2024

Шестой соревновательный день Паралимпийских игр в Париже подарил нам семь финалов в плавании с участием украинских атлетов. В одном из них приняли участие Михаил Сербин и Даниил Чуфаров.

Во вторник, 3 сентября, состоялся финальный заплыв на дистанцию 200 метров комплексным плаванием в классе ЅМ11. За награды боролись украинцы Михаил Сербин и Даниил Чуфаров, пишет 24 Канал.

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В медальном финале приняли участие восемь параплавателей. Соперниками украинцев были спортсмены из Колумбии, Нидерландов, Китая, Чехии и Португалии. Сербин стартовал с пятой дорожки, а Чуфаров с шестой.

По итогу заплыва Даниил Чуфаров финишировал на втором месте. Украинский пловец стал серебряным призером Паралимпийских игр-2024.

Напомним, что Михаил Сербин уже получил золотую медаль на Паралимпиаде-2024 в Париже. Украинец был лучшим на дистанции 100 метров на спине. Михаил завершил заплыв с мировым рекордом.

Тогда же выступал Даниил Чуфаров, который получил бронзовую награду.