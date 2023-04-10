Уже на 8 минуте нули на табло размочили хозяева благодаря удару Стивена Флетчера. Минимальное преимущество Данди Юнайтед продержало на табло вплоть до 70-й минуты, пишет 24 Канал.

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Очередной гол украинца в Шотландии

Во втором тайме за дело взялся украинский нападающий Хиберниана Николай Кухаревич. Украинец грудью классно обработал верховую передачу в штрафную хозяев. А вторым прикосновением мощно пробил под перекладину ворот соперника. Мяч попал в девятку владений Биригитти.

Кухаревич забил свой пятый гол в 14 сыгранных поединках Шотландского Премьершипа. Также в активе Николая одна результативная передача.

Видео гола Николая Кухаревича

К сожалению, его Хиберниан не смог удержать мировую выездную. Данди Юнайтед на 90-й минуте второй раз в поединке повел в счете 2:1. Именно с таким счетом закончился матч в Шотландии.

Нынешний клуб Кухаревича идет на 6-й позиции в турнирной таблице, имея в своем наследии 40 баллов. До пятого места отставания в 4 очка.

Данди Юнайтед с 25 пунктами продолжает являться главным аутсайдером шотландского первенства.

Напомним, что Кухаревич выступает в Хиберниане из французского Труа. Его аренда рассчитана до конца мая 2023 года. После чего Николай вернется во Францию, поскольку имеет соглашение до 30 июня 2026 года.

Отметим, что за границу украинский форвард переехал летом 2021 из львовского Движения.