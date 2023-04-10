Вже на 8-й хвилині нулі на табло розмочили господарі завдяки удару Стівена Флетчера. Мінімальна перевага Данді Юнайтед протримала на табло аж до 70-ї хвилини, пише 24 Канал.

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Черговий гол українця у Шотландії

У другому таймі за справу взявся український нападник Хіберніана Микола Кухаревич. Українець грудьми класно обробив верхову передачу у штрафний майданчик господарів. А другим дотиком потужно пробив під поперечину воріт суперника. М'яч влучив у дев'ятку володінь Бірігітті.

Кухаревич забив свій п'ятий гол у 14-ти зіграних поєдинках Шотландського Прем'єршипу. Також в активі Миколи одна результативна передача.

Відео голу Миколи Кухаревича

На жаль, його Хіберніан не зміг втримати виїзну мирову. Данді Юнайтед на 90-й хвилині вдруге у поєдинку повів у рахунку 2:1. Саме з таким рахунком закінчився матчу у Шотландії.

Нинішній клуб Кухаревича йде на 6-й позиції у турнірній таблиці, маючи у своєму доробку 40 балів. До п'ятого місця відставання у 4 очки.

Данді Юнайтед із 25 пунктами продовжує бути головним аутсайдером шотландської першості.

Нагадаємо, що Кухаревич виступає у Хіберніан із французького Труа. Його оренда розрахована до кінця травня 2023 року. Після чого Микола повернеться у Францію, адже має угоду до 30 червня 2026 року.

Відзначимо, що за кордон український форвард переїхав влітку 2021 року із львівського Руху.