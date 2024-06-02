Зашкавр от UFC: президент чемпионата заявил о желании встречи с Путиным

Дана Уайт заявил, что хотел бы видеть Владимира Путина на соревнованиях в России. Он отметил, что был бы рад этому.

Президент UFC Дана Уайт выдал скандальное заявление о президенте России Владимире Путине. Соответствующий комментарий он дал на пресс-конференции после шоу UFC 302, которая состоялась 2 мая.

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Зашквар от президента UFC

Дана Уайт заявил, что был бы рад видеть Владимира Путина на одном из своих шоу в России.

Хотел бы я, чтобы Путин посетил возможный турнир в России? Присутствие президентов на наших мероприятиях – это всегда большая честь. Конечно, если мы приедем в Россию, то будем рады видеть президента,

– рассказал президент UFC.

Что такое UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) Это международная спортивная организация, устраивающая и проводящая бои смешанного стиля, а также проводит соревнования за мировое первенство в смешанных боевых искусствах.

Стоит отметить, что UFC никак не отреагировала на полномасштабное вторжение России в Украину. В частности они не создавали никаких ограничений для российских спортсменов.

Также один из бойцов чемпионата Хамзат Чимаев ранее назвал Рамзана Кадырова "королем".