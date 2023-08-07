Уже на 6-й минуте Интер Майами вышел вперед благодаря голу Лионеля Месси. Капитан команды продолжает зажигать после переезда в США, пишет 24 Канал.

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Очередная феерия Месси

Видео первого гола Месси

Еще в первом тайме Даллас ответил двумя голами и перевернул ход матча с ног на голову – 2:1.

На 63-й минуте хозяева увеличили свое преимущество до 3:1. Однако через две минуты Интер благодаря усилиям Кремаски сократил отставание до минимума 3:2.

До конца матча команды еще раз обменялись голами, а финальный свисток зафиксировал боевые 4:4. Последний мяч в поединке, как и первый, забил Месси. Лионель снова показал свои лучшие качества с исполнением штрафных ударов. Лео как рукой положил мяч в девятку ворот Далласа и оформил дубль, спасши для команды ничью.

Лео забил свои шестой и седьмой мяч за Интер в 4-х сыгранных матчах (также один ассист).

Дубль Месси в ворота Далласа: смотрите видео

Путевка в четвертьфинал определялась в серии пенальти. Все пять ударов Интера были точными, один из которых реализовал Месси. Даллас ошибся однажды. Неудачником серии 11-метровых стал Омикал. В итоге – 3:5 в пользу Интер Майами.

Наш Сергей Кривцов провел полный поединок за Интер Майами, но не бил пенальти.

Клуб Месси идет в следующий раунд Кубка лиг, где сыграет уже 11 августа.