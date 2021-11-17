Далакяну нужно не просто победить, а сделать это очень эффектно, – Гвоздик

В субботу, 20 ноября, чемпион мира WBA во флайвейте (до 50,8 килограмма) Артем Далакян проведет уже пятую защиту своего чемпионского титула. На этот раз его соперником будет Луис Консепсьон из Панамы. Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик оценил шансы украинца одержать победу.

Нужна эффектная победа

Для Далакяна это будет пятая защита чемпионского титула по версии WBA. Его соперник за 15 лет на профессиональном ринге провел 48 боев, где одержал 39 побед. 7 февраля 2020 года в бою за звание временного чемпиона мира WBA во флайвейте Консепсьон победил техническим нокаутом Робера Барреру.

Стоит внимания Такого нет у Усика и Кличко: украинскому боксеру вручили уникальную награду

У Артема буду непростой поединок. На чемпионском уровне проходных боев не бывает в принципе. А тут еще опытный соперник, мечтающий поменять временный титул на полноценный. Причем понимая, что подобного шанса у него уже может и не быть. Не будем забывать, что Консепсьон провел на профессиональном ринге почти вдвое больше поединков, чем Далакян,

– отметил Гвоздик.

При этом Далакян мечтает о том, чтобы получить чемпионские пояса и по другим версиям. Но для получения чемпионского боя ему нужно провести уверенно бой против Консепсьона.

Для Консепсьона этот бой очень важен. Но не менее значим он и для Далакяна. Артему уже 34 года и, если он хочет объединить несколько титулов в дивизионе, следует поторопиться. Луис – отличный соперник, чтобы еще раз заявить о себе, провести обязательную защиту, обезопасить в случае победы пояс и думать об объединительных боях. Панамец – неплохо обученный, характерный боксер, хорошо бьет. С такими оппонентами нужно быть внимательным с первой до последней секунды каждого раунда. Конечно, его заявления о желании забрать пояс из Украины – часть шоу перед боем, но недооценивать Консепсьона явно не стоит. В идеале Артему нужно не просто победить, а сделать это очень эффектно.