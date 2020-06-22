Чемпіон світу за версією WBA Артем Далакян проведе об'єднавчий бій. Український боксер зустрінеться з чемпіоном за версією WBC у найлегшій вазі Хуліо Сезарем Мартінесом.

Поєдинок Далакян – Мартінес відбудеться у серпні 2020 року в Китаї. Про це повідомляє латиноамериканський підрозділ ESPN.

До речі Стали відомі терміни відновлення Артема Далакяна після травми в чемпіонському бою

Українська сторона спростовує інформацію

Промоутерська компанія Union Boxing Promotions, з якою співпрацює Далакян, спростувала інформацію про об'єднавчий бій Далакяна.

Бій не відбудеться 15 серпня.

У компанії заявили, що інформація ESPN не відповідає дійсності. Домовленостей між сторонами немає.

Також було підкреслено, що менеджери Далакяна у постійному контакті з промоутерами інших чемпіонів щодо організації потенційних боїв.

Попередні бої Далакяна

Українець став чемпіоном світу у лютому 2018 року. Артем переміг Браяна Вилорію.

Після цього 32-річний Далакян провів чотири успішні захисти статусу чемпіона світу.

Попередній бій непереможного Артема пройшов 8 лютого. Українець здобув перемогу над Хосбером Пересом рішенням суддів.

Майже весь бій українець провів з переломом руки.