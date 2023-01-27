Далакян и Хименес провели процедуру взвешивания накануне боя: кто тяжелее- видео

Украинский боксер проведет уже шестую защиту пояса WBA в самом легком весе. Его оппонент имеет почти идентичный вес.

Уже в субботу, 28 января, украинский боксер Артем Далакян проведет очередное сражение. Соперником нашего спортсмена станет костариканец Давид Хименес, пишет 24 канал.

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Поединок пройдет в Лондоне на "OVO Arena Wembley" в андеркарде главного боя вечера – Артур Бетербиев против Энтони Ярда. В преддверии встречи Далакян и его визави провели процедуру взвешивания.

На ней боксеры показали почти одинаковый вес. Далакян весит 50,6 кг, тогда как Хименес – 50,4 кг. Напомним, что Артем будет защищать пояс WBA в самом легком весе.

Видео процедуры взвешивания:

Его украинец получил в 2018 году, когда победил американца Брайана Виллорию. После этого Далакян провел пять успешных боев-защит (все в Киеве), победив Таена, Леброна, Таворнхама, Переса и Консепсьона. За всю карьеру Артем выиграл все 21 поединок (15 – нокаутом).

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Его оппонент в отчетном бою также не проигрывал, одержав победу во всех 12 встречах (девять из них нокаутом). В последнем Хименес победил Рикардо Сандоваля решением судей, благодаря чему стал обязательным претендентом на бой за пояс WBA.

. Бой Далакян – Хименес в прямой трансляции покажет ютуб-канал "Футбол 2.0". Начало – в 21:00 по киевскому времени.