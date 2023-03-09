Тренер Эвертона прокомментировал состояние здоровья Миколенко: сыграет ли в следующей игре АПЛ

Из распоряжения Эвертона прилетели положительные новости. Левый защитник Виталий Миколенко вернулся в тренировочный процесс "ирисок".

Украинский легионер пропускал последнюю выездную игру Эвертона против Ноттингем Фореста по болезни. Напомним, что этот матч закончился мировой боевой 2:2. На его позиции сыграл Бен Годфри. Главный тренер "ирисок" Шон Дайч рассказал о состоянии здоровья Виталия Миколенко.

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Левый защитник уже вернулся в тренировочный процесс. Но тренерскому штабу остается оценить физическое состояние, в котором находится Миколенко. Поэтому пока неизвестно, увидим ли мы Виталия в следующей игре против Бренфорда, который состоится 11 марта.

Миколенко вовремя восстановился, ведь 18 марта сторонников АПЛ ждет украинское дерби. В этот день Эвертон сыграет на выезде против "Челси", за которое выступает Михаил Мудрик. Хотя последние два матча левый вингер просидел на скамье запасных.

Каждая потеря футболиста для Эвертона очень весома. Ведь ирискам нужно бороться за сохранение прописки в английском первенстве. После 26 сыгранных поединков подопечные Дайча идут в зоне вылета – 18 место среди 20 клубов АПЛ, имея в своем активе 22 балла. Столько же очков у Лидса, который идет вблизи зоны вылета – 17-я позиция.

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