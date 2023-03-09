Український легіонер пропускав останню виїзну гру Евертона проти Ноттінгем Фореста через хворобу. Нагадаємо, що цей матч закінчився бойовою мировою 2:2. На його позиції зіграв Бен Годфрі. Головний тренер "ірисок" Шон Дайч розповів про стан здоров'я Віталія Миколенка.
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Лівий захисник вже повернувся до тренувального процесу. Але тренерському штабу ще залишається оцінити фізичний стан, у якому перебуває Миколенко. Тому поки що невідомо, чи побачимо ми Віталія у наступній грі проти Бренфорда, який відбудеться 11 березня.
Миколенко вчасно відновився, адже 18 березня на прихильників АПЛ чекає українське дербі. У цей день Евертон зіграє на виїзді проти Челсі, за яке виступає Михайло Мудрик. Хоча останні два матчі лівий вінгер просидів на лаві запасних.
Кожна втрата футболіста для Евертона є дуже вагомою. Адже "ірискам" потрібно боротись за збереження прописки в англійській першості. Після 26 зіграних поєдинків підопічні Дайча йдуть у зоні вильоту – 18-те місце серед 20 клубів АПЛ, маючи у своєму активі 22 бали. Стільки ж очок у Лідса, який йде поблизу зони вильоту – 17-та позиція.
Стабільні виступи Віталія Миколенка в Евертоні
- 23-річний захисник перебрався в Евертон у січня 2022 року.
- З того часу провів за англійський клуб 42 матчі, у яких забив один гол. У поточному сезоні відіграв за "ірисок" 26 поєдинків.
- Контракт Миколенка з Евертоном розрахований до кінця червня 2026 року.