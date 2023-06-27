Первая победа украинки на Уимблдоне: Ястремская успешно стартовала в квалификации

Украинская теннисистка Даяна Ястремская выиграла первый матч квалификации Уимблдона-2023. Наша спортсменка продолжит борьбу за путевку в основную сетку турнира.

Кимберли Биррелл (Австралия) – Даяна Ястремская (Украина) 4:6, 3:6

Во вторник, 27 июня, состоялись первые матчи квалификации Уимблдона. Из трех украинок в следующем раунде борьбу продолжит только Даяна Ястремская, пишет 24 Канал.

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Как выступили украинки в квалификации Уимблдона

В 1-м раунде квалификации Даяна Ястремская встречалась с австралийкой Кимберли Биррелл, занимающей 116-ю строчку рейтинга WTA. 23-летняя одесситка в двух сетах обыграла австралийку – 6:4 и 6:3. Матч соперниц длился 1 час и 26 минут. Кстати, Ястремская вторично встречалась с Бирреллом на травяном покрытии и вторично праздновала победу.

В следующем раунде Даяна встретится с теннисисткой без флага Эрикой Андреевой (WTA 148).

К сожалению, две представительницы Украины прекратили выступления после первого раунда. Дарья Снигур уступила Аранче Рус из Нидерландов – 6:7(1), 4:6. А Катарина Завацкая проиграла Найкти Бейнс из Великобритании – 6:4, 2:6, 3:6.

В основной сетке Уимблдона выступят пять украинок – Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко, Элина Свитолина и Екатерина Байндль. Даяна Ястремская сможет присоединиться к основной группе, если преодолеет квалификацию. Уимблдон-2023 продлится на лондонских кортах с 3 по 16 июля.