Кімберлі Біррелл (Австралія) – Даяна Ястремська (Україна) 4:6, 3:6

У вівторок, 27 червня, відбулися перші матчі кваліфікації Вімблдона. З трьох українок в наступному раунді боротьбу продовжить лише Даяна Ястремська, пише 24 Канал.

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Як виступили українки у кваліфікації Вімблдона

У 1-му раунді кваліфікації Даяна Ястремська зустрічалася з австралійкою Кімберлі Біррелл, яка займає 116 сходинку рейтингу WTA. 23-річна одеситка у двох сетах обіграла австралійку – 6:4 та 6:3. Матч суперниць тривав 1 годину та 26 хвилин. До речі, Ястремська вдруге зустрічалася з Біррелл на трав'яному покритті та вдруге святкувала перемогу.

У наступному раунді Даяна зустрінеться з тенісисткою без прапора Ерікою Андрєєвою (WTA 148).

На жаль, дві представниці України припинили виступи після першого раунду. Дар'я Снігур поступилася Аранчі Рус з Нідерландів – 6:7(1), 4:6. А Катаріна Завацька програла Найкті Бейнс із Великої Британії – 6:4, 2:6, 3:6.

Важливо! В основній сітці Вімблдону виступлять п'ять українок – Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Леся Цуренко, Еліна Світоліна та Катерина Байндль. Даяна Ястремська зможе приєднатися до основної групи, якщо подолає кваліфікацію. Вімблдон-2023 триватиме на лондонських кортах із 3-го по 16-те липня.