Невероятный камбек позволил Ястремской пробиться в основу Ролана Гарроса

Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала победу в финале квалификации Открытого чемпионата Франции. Она стала шестой участницей от Украины основной сетки соревнований.

Даяна Ястремская (Украина) – Грет Миннен (Бельгия) 2:1 (6:3, 2:6, 6:4)

В финале квалификации Ролан Гаррос Даяни Ястремской противостояла Грет Миннен из Бельгии. Победительница матча получала путевку в основу Открытого чемпионата Франции, пишет 24 Канал.

По теме Поклонница Лукашенко и чемпионка ОИ: с кем сыграют украинки на турнире Ролан Гаррос

Победа на характере

В первом сете уверенную победу (6:3) одержала украинская теннисистка. Для этого ей понадобилось 35 минут. Однако дальнейшее развитие событий заставило волноваться болельщиков Даяны.

Во второй партии бельгийка перехватила инициативу и выиграла со счетом 6:2. В решающем сете Ястремская проигрывала три гейма, но сумела переломить ход матча. После этого она выиграла 6 из 7 геймов и закрыла партию со счетом 6:4.

Таким образом, Ястремская в четвертый раз пробилась в основу Ролана Гарроса и стала шестой представительницей Украины в турнире. Добавим, что предыдущие три попытки в открытом чемпионате Франции завершались для Даяны в первом раунде.

Соперница украинки определится по окончании отбора.

Любопытно! Открытый чемпионат Франции продлится с 28 мая по 11 июня. Призовой фонд женского турнира составляет 19,8 миллионов евро. Действующая чемпионка турнира – Ига Швентек.