Даяна Ястремська (Україна) – Грет Міннен (Бельгія) 2:1 (6:3, 2:6, 6:4)

У фіналі кваліфікації Ролан Гаррос Даяні Ястремській протистояла Грет Міннен з Бельгії. Переможниця матчу отримувала путівку до основи Відкритого чемпіонату Франції, пише 24 Канал.

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Перемога на характері

У першому сеті впевнену перемогу (6:3) здобула українська тенісистка. Для цього їй знадобилося 35 хвилин. Проте подальший розвиток подій змусив хвилюватися вболівальників Даяни.

У другій партії бельгійка перехопила ініціативу та виграла з рахунком 6:2. У вирішальному сеті Ястремська програвала три гейми, але зуміла переломити хід матчу. Після цього вона виграла 6 з 7 геймів та закрила партію з рахунком 6:4.

Таким чином, Ястремська вчетверте пробилася до основи Ролан Гарроса та стала шостою представницею України в турнірі. Додамо, що попередні три спроби у Відкритому чемпіонаті Франції завершувалися для Даяни в першому раунді.

Суперниця українки визначиться після закінчення відбору.

Цікаво! Відкритий чемпіонат Франції триватиме з 28 травня до 11 червня. Призовий фонд жіночого турніру складає 19,8 мільйона євро. Чинна чемпіонка турніру – Іга Швьонтек.