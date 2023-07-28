WTA безразлично, что россиянки поддерживают войну: Ястремская пристыдила ассоциацию за бездействие

Даяна Ястремская подняла вопрос "нейтральности" российских теннисисток. Ведь последняя ее соперница является поклонницей войны, и это уже не первый случай.

Украинской теннисистке Даяне Ястремской на турнире в Швейцарии пришлось играть против россиянки Мирры Андреевой. Это происходило во время массированных обстрелов ее родной Одессы.

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Очередной зашквар WTA

Украинка в очередной раз подняла тему допуска россиян к соревнованиям. Ведь далеко не все из них, мягко говоря, нейтральны. Даяна обратилась к болельщикам в социальных сетях и рассказала, как реагируют теннисные ассоциации на ее аргументы.

Я бы хотела написать о недавней ситуации, которая произошла на турнире в Швейцарии, и которая вряд ли приемлема, по моему мнению. Теннисные инстанции, к сожалению, остаются безразличными к преступлениям, совершенным в Украине. Недавно я призвала к применению санкций в адрес Мирры Андреевой за те публикации, которые она "лайкнула" в соцсетях, которые как раз и касались совершения этих преступлений против украинцев. И в WTA просто дали понять, что вмешиваться не будут,

– отметила теннисистка.

По словам Даяны, она расстроена, но будет сохранять преданность борьбе за Украину и свою семью и друзей в родной стране. А также поблагодарила Швейцарию и местных организаторов за их теплый прием в своем обращении.