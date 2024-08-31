Даяна Ястремская высказалась относительно своей позиции на счет спортсменов из России

Полномасштабное вторжение в Украину со стороны России продолжается уже почти около трех лет, а спортсмены из враждебной страны до сих пор могут принимать участие в международных турнирах. Украинская теннисистка выразила свою позицию относительно "нейтральных" спортсменов.

Даяна Ястремская, номер 34 в рейтинге Женской теннисной ассоциации, рассказала о своем отношении к спортсменам, которые представляют Россию, хоть и под нейтральным флагам. Теннисистка отказывается пожимать руку представителям враждебной страны.

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Если есть возможность надо напоминать о войне в Украине

Украинская теннисистка, Даяна Ястремская, заявила, что каждый раз как выпадает возможность напоминает мировому сообществу об ужасной войне в Украине, которую начала Россия. Спортсменку не волнует, что о ней думают и пишут по этому поводу.

Моя позиция – не жать руку игрокам из России, и я эту позицию буду держать. А то, что меня обливают хейтеры и так далее – мне абсолютно безразлично,

– заявила Ястремская.

Относительно хейта в социальных сетях 24-летняя теннисистка заверила, что ей все равно. Она придерживается своих принципов и правил. Также Даяна сказала, если нравится – смотри, если нет – не смотри. Позиция Ястремской четкая – хочу давлю, а хочу не давлю.

Напомним, что Даяна Ястремская, к сожалению, уступила в миксте на US Open-2024. Вместе с австралийцем Максом Перселлом, украинка не смогла обыграть американский тандем – Ива Йович / Кайлан Бегун.