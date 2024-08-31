Даяна Ястремська, номер 34 у рейтингу Жіночої тенісної асоціації, розповіла про своє ставлення до спортсменів, які представляють Росію, хоч і під нейтральним прапорам. Тенісистка відмовляється тиснути руку представникам ворожої країни.

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Якщо є можливість треба нагадувати про війну в Україні

Українська тенісистка, Даяна Ястремська, заявила, що кожного разу як випадає нагода нагадує світовій спільноті про жахливу війну в Україні, яку розпочала Росія. Спортсменку не хвилює, що про неї думають та пишуть з цього приводу.

Моя позиція – не тиснути руку гравцям з Росії, і я цю позицію буду тримати. А те, що мене обливають хейтери і так далі – мені абсолютно байдуже,

– заявила Ястремська.

Щодо хейту у соціальних мережах 24-річна тенісистка запевнила, що ій байдуже. Вона дотримується своїх принципів та правил. Також Даяна сказала, якщо подобається – дивись, якщо ні – не дивись. Позиція Ястремської чітка – хочу тисну, а хочу не тисну.

Нагадаємо, що Даяна Ястремська, на жаль, поступилася у міксті на US Open-2024. Разом з австралійцем Максом Перселлом, українка не змогла обіграти американський тандем – Іва Йовіч / Кайлан Бігун.