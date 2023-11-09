Хотела бы иметь при себе пистолет, – Ястремская о своих мыслях во время матча против россиянок

Теннис является одним из видов спорта, куда беспрепятственно допускают россиян и белорусов, которые поддерживают войну против Украины. И часто украинским теннисисткам и теннисисткам приходится играть против представителей стран-агрессоров.

"Что мы чувствуем, когда нам приходится играть с россиянками? Представьте себе, что на вас напали и вам приходится выходить на корт с представителем этой страны. Что бы вы чувствовали, зная, что в вашей стране погибли многие люди? В Украине происходит геноцид, и это несправедливо, что мы должны продолжать с ними играть", – заявила украинская теннисистка Даяна Ястремская во время общения с журналистами накануне матча в Вильнюсе. Именно этот город примет матчи нашей сборной 11 и 12 ноября в квалификации финала Кубка Билли Джин Кинг.

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Ястремская в очередной раз подчеркнула, что WTA безразлично относится к тому, что в Украине идет война, которую начала Россия. И даже игнорирует случаи, когда российские теннисистки поддерживают эту вооруженную агрессию.

"Кто больше всего нуждается в напоминании, что война продолжается, так это WTA. Они первыми забыли, что идет война. Больше всего меня раздражает их позиция по поводу разрешения российским теннисисткам участвовать в турнирах. Теннис – один из немногих видов спорта, где такая ситуация. И это доводит меня до отчаяния. Тем более, что некоторые россияне даже не скрывают свою поддержку агрессии против Украины. Было столько раз, когда я сообщала WTA, что россиянка публично поддерживает Путина. Обещали посмотреть, но ничего – молчание. WTA постоянно обещает расследовать подобные инциденты, принимать какие-то меры, но потом тишина. Невероятно. Больше никто об этом даже не говорит", – подчеркнула Ястремская.

Так что если в матчах против других теннисисток украинка может сосредоточиться только на игре, то в противостоянии с россиянами это не удается.

"Миссия спорта – объединять людей, сообщества, поэтому я думаю о теннисе, когда выхожу на площадку. Но если я играю против россиянок, то я думаю о том, что хотела бы иметь при себе пистолет", – призналась теннисистка.