Остановилась в шаге от основы Уимблдона: Ястремская проиграла финал квалификации

Последняя из трех представительниц Украины в квалификации Уимблдона завершила выступления в турнире. В напряженном поединке Даяна Ястремская уступила теннисистке из Швейцарии.

Даяна Ястремская (Украина) – Селин Наеф (Швейцария) 1:2 (2:6, 6:3, 4:6)

В четверг, 29 июня, состоялся финал квалификации Уимблдона-2023. За путевку в основную сетку боролись украинка Даяна Ястремская и Селин Наеф из Швейцарии, пишет 24 Канал.

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Даяна впервые встречалась со швейцарской теннисисткой, которая занимает 165 место в мировом рейтинге WTA. Первый сет уверенно взяла Наеф – 6:2. Вторую партию Даяна сумела завершить в свою пользу – 6:3. Однако в решающем сете швейцарка оказалась сильнее (6:4) и в итоге выиграла поединок.

Соперницы провели на корте около двух часов. Даяна выполнила пять эйсов при таком же количестве двойных ошибок, реализовала один из семи брейк-поинтов и проиграла три гейма на своей подаче.

Напомним, что по пути в финал Ястремская победила австралийку Кимберли Биррелл и оставила за бортом турнира россиянку Эрику Андрееву.

Еще раньше завершили выступления Дарья Снигур и Катарина Завацкая. Таким образом, в основной сетке турнира примут участие пять украинок: Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко, Екатерина Байндль и Элина Свитолина, получившая вайлдкард от организаторов.

Соревнования основы Уимблдона стартуют в понедельник, 3 июля. Турнир продлится до 16 июля.