С Зинченко, но снова без Цыганкова: заявка сборной Украины на матч против Кипра

Сборная Украины 7 июня сыграет последний спарринг во время подготовки к Евро-2020. В список на игру против Кипра не попали два футболиста Динамо и игрок бельгийского Гента.
Генеральная репетиция перед Евро-2020
Главный наставник украинской сборной Андрей Шевченко определился со списком игроков, которые смогут сыграть в последнем контрольном матче перед Евро-2020. В заявку попали 23 футболиста.
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Заявка сборной Украины
- Вратари: Бущан, Трубин, Пятов;
- Защитники: Соболь, Кривцов, Попов, Забарный, Миколенко, Караваев, Матвиенко;
- Полузащитники: Степаненко, Малиновский, Шапаренко, Ярмоленко, Марлос, Зубков, Судаков, Макаренко, Леднев, Безус, Зинченко;
- Нападающие: Яремчук, Беседин, Довбик.
В заявку не попали два динамовца – Сергей Сидорчук и Александр Тымчик. В то же время впервые за украинскую сборную в подготовке на Евро-2020 может сыграть игрок Манчестер Сити Александр Зинченко. Левый защитник "горожан" позже прилетел в сборную после обидного поражения в финале Лиги чемпионов от Челси (0:1). Также свой шанс выйти в футболке "сине-желтых" имеет защитник бельгийского Брюгге Эдуард Соболь.
Ранее в заявку был включен Виктор Цыганков. Но лидер Динамо накануне матча в Харькове получил травму икроножной мышцы. Его в списке заменил Роман Безус, выступающий за бельгийский Гент.
- Поединок против Кипра состоится 7 июня на ОСК "Металлист". Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00.
- Андрей Шевченко уже определился с игроками, которые будут защищать "сине-желтый" флаг на Евро-2020.