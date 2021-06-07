С Зинченко, но снова без Цыганкова: заявка сборной Украины на матч против Кипра

Сборная Украины 7 июня сыграет последний спарринг во время подготовки к Евро-2020. В список на игру против Кипра не попали два футболиста Динамо и игрок бельгийского Гента.

Генеральная репетиция перед Евро-2020

Главный наставник украинской сборной Андрей Шевченко определился со списком игроков, которые смогут сыграть в последнем контрольном матче перед Евро-2020. В заявку попали 23 футболиста.

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Заявка сборной Украины

Вратари: Бущан, Трубин, Пятов;

Бущан, Трубин, Пятов; Защитники: Соболь, Кривцов, Попов, Забарный, Миколенко, Караваев, Матвиенко;

Соболь, Кривцов, Попов, Забарный, Миколенко, Караваев, Матвиенко; Полузащитники: Степаненко, Малиновский, Шапаренко, Ярмоленко, Марлос, Зубков, Судаков, Макаренко, Леднев, Безус, Зинченко;

Степаненко, Малиновский, Шапаренко, Ярмоленко, Марлос, Зубков, Судаков, Макаренко, Леднев, Безус, Зинченко; Нападающие: Яремчук, Беседин, Довбик.

В заявку не попали два динамовца – Сергей Сидорчук и Александр Тымчик. В то же время впервые за украинскую сборную в подготовке на Евро-2020 может сыграть игрок Манчестер Сити Александр Зинченко. Левый защитник "горожан" позже прилетел в сборную после обидного поражения в финале Лиги чемпионов от Челси (0:1). Также свой шанс выйти в футболке "сине-желтых" имеет защитник бельгийского Брюгге Эдуард Соболь.

Ранее в заявку был включен Виктор Цыганков. Но лидер Динамо накануне матча в Харькове получил травму икроножной мышцы. Его в списке заменил Роман Безус, выступающий за бельгийский Гент.