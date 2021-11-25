Цыганков резко прокомментировал свой "переход" в испанский Атлетико
Источник:телеграм-канал "Бомбардир"
24-летний вингер киевского Динамо и сборной Украины Виктор Цыганков прокомментировал информацию о своем возможном переходе в мадридский Атлетико. Ранее об этом рассказал бывший главный тренер киевского клуба Александр Хацкевич.
Игрок сборной Украины заявил, что на данный момент он в столице и сосредоточен на Динамо.
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"Информация о моем возможном переходе в Атлетико? Я на сегодняшний день здесь, сосредоточен на игре за Динамо. А то, что пишут, мне какая разница... На сегодняшний день я – игрок Динамо, и я этим очень доволен", – сказал Цыганков.
Сам Хацкевич возможный переход Цыганкова прокомментировал так:
"Знаю, что сейчас был у него вариант с Атлетико Мадрид. Я слышал как и вы. Но знаю точно, что мог уйти. Почему не сложилось, неизвестно", – сказал Хацкевич.
Что известно о Цыганкове
- Виктор Цыганков – воспитанник киевского клуба. В 2016 году перешел во взрослую команду Динамо. Его контракт с командой рассчитан до конца июня 2023 года.
- Футболист является одним из лидеров команды. На счету вингера 84 забитых мяча и 60 голевых передач. Трансферная стоимость на 27 мая 2021 года составляет 25 миллионов евро.