Цыганков резко прокомментировал свой "переход" в испанский Атлетико

24-летний вингер киевского Динамо и сборной Украины Виктор Цыганков прокомментировал информацию о своем возможном переходе в мадридский Атлетико. Ранее об этом рассказал бывший главный тренер киевского клуба Александр Хацкевич.

Игрок сборной Украины заявил, что на данный момент он в столице и сосредоточен на Динамо.

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"Информация о моем возможном переходе в Атлетико? Я на сегодняшний день здесь, сосредоточен на игре за Динамо. А то, что пишут, мне какая разница... На сегодняшний день я – игрок Динамо, и я этим очень доволен", – сказал Цыганков.

Сам Хацкевич возможный переход Цыганкова прокомментировал так:

"Знаю, что сейчас был у него вариант с Атлетико Мадрид. Я слышал как и вы. Но знаю точно, что мог уйти. Почему не сложилось, неизвестно", – сказал Хацкевич.

Что известно о Цыганкове