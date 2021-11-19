Развитие и остановка Цыганкова

По словам Хацкевича, больше всего Цыганков раскрылся как раз в 2017 году, когда Динамо покинул Андрей Ярмоленко. Именно тогда Цыганкова снова перевели на правый фланг, где он привык играть.

Уже совсем другая мотивация. Ты уже играешь на своей позиции. К тому же я ему отдал капитанскую повязку,

– так объяснил всплеск игры Цыганкова тогдашний наставник Динамо Александр Хацкевич.

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Но уже через год, по словам Хацкевича, у Цыганкова начался застой.

"На каком-то этапе Витя остановился. Я думаю, что в первую очередь это был такой выбор матчей, когда играешь, когда не играешь, к каким играм готовишься. Есть матчи внутреннего чемпионата, есть еврокубки, есть матчи за национальную сборную. И тут, наверное, Витя начал делить, где он может играть, к каким играм он начинает готовиться. Это мое мнение", – отметил Хацкевич.

О трансфере и мотивации

Ведущий Александр Сидоренко озвучил данные, что немецкий Шальке хотел в то время купить Цыганкова за 20 миллионов евро.

"У меня нет такой информации. Знаю, что итальянский клуб давал за него деньги. Достаточно серьезные. Знаю, что у него был вариант с мадридским Атлетико", – рассказал Хацкевич.

Однако почему трансфер не состоялся – он точно не знает. Предполагает, что из-за тренерских требований наставника "матрасников" Диего Симеоне

"Может и это послужило для не перехода Вити. Может, как говорит Игорь Суркис – "не совпали цифры". Или факс не пришел", – пошутил по этому поводу Хацкевич.