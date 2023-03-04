Феерия Цыганкова при проигрыше: украинец отличился ассистом в третьей игре подряд – видео

Вингер Жироны продолжает благодарить тренера за доверие, отмечаясь результативным действием в третий раз подряд. Впрочем, это не помогло каталонцам получить хотя бы ничью из Хетафе.

Хетафе – Жирона 3:2

Голы: Унал, 2, 14 (пен), Майорал, 43 – Кастельянос, 54, Гутьеррес, 80.

В испанской Ла Лиге продолжается 24 тур чемпионата. В первой игре субботы встречались Хетафе и Жирона. 24 канал.

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Уже в третий раз подряд со старта вышел украинец Виктор Цыганков. Воспитанник Динамо в прошлых двух играх оформил гол и два ассиста. Не оставил украинец поле без результативного действия и в этот раз.

В начале второго тайма Жирона выбежала в контратаку. Цыганков прорвался по флангу и смог прострелить на свободного набегающего Кастельяноса. Аргентинец расстреливал кипера Хетафе почти в упор.

Впрочем, этот гол произошел уже при счете 0:3. Еще до перерыва хозяева, по сути, сделали игру благодаря дублю Унала и точному удару Майорала. Гол после ассиста Цыганкова дал каталонцам надежду, ведь он сократил расстояние, а на 80 минуте Гутьеррес вплотную приблизил Жирону к камбеку.

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Впрочем, забить третий гости не смогли, хотя Виктор и провел на поле весь матч. Таким образом, подопечные Мичела не воспользовались возможностью приблизиться к еврокубковой зоне. Жирона идет 11-й, отставая от седьмой команды (пропуск в Лигу конференций) на четыре балла.

Видеообзор матча Хетафе – Жирона: