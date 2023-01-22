Цыганков остался в запасе Жироны на матч против Вильярреала

В воскресенье, 22 января, Жирона сыграет на выезде против Вильярреала в рамках 18-го тура Ла Лиги. Виктор Цыганков может дебютировать в составе "бело-красных".

Считанные минуты остаются до матча в городе Вила-Реал. Жирона попытается забрать очки у пятой команды Ла Лиги в сезоне-2022/2023.

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Виктор Цыганков начинает поединок со скамьи запасных бело-красных.



Стартовый состав Жироны на матч против Вильярреала / Фото с твиттера "бело-красных"



Запасные Жироны на встречу против Вильярреала / Фото с твиттера "бело-красных"

Отметим, что перед матчем главный тренер Жироны Мичел Санчес заявлял, что Виктор улетит вместе с командой на выездной поединок, но только в роли зрителя. Наставник аргументировал это тем, что украинцу нужно больше времени на адаптацию. Поэтому фанаты Жирону смогут увидеть правого вингера из Украины только через две недели.

22 января Цыганков попал в заявку своей новой команды на предстоящее противостояние. Теперь Виктор остался на скамейке запасных.

Похоже, что у Цыганкова есть реальная возможность выйти на футбольное поле.

Начало матча Вильярреал – Жирона в 15:00 (по Киеву).

Жирона после 17 туров Ла Лиги идет на 11-й строчке, имея в своем активе 21 очко. Вильярреал с 28 пунктами занимает 5-ю позицию.