Цыганков не сыграет против Нидерландов в первом матче сборной Украины на Евро-2020

Украинская сборная 13 июня стартует на Евро-2020. Команде не поможет один из лидеров атаки Виктор Цыганков.

Кадровая потеря Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял непростое решение – Виктор Цыганков не сыграет против Нидерландов. Хавбек Динамо пропустит первый тур группового раунда.

Интересно Максимальная цель сборной Украины – выиграть Евро-2020, – Цыганков

Андрей Николаевич рассказывал на пресс-конференции, что состояние здоровья динамовца уже лучше. Футболист даже начал тренироваться в общей группе. Но тренерский штаб решил не рисковать здоровьем полузащитника.

У Виктора было повреждение из-за которого он сумел провести с командой лишь одну тренировку. Напомним, что во время подготовки к Евро-2020 Цыганков пропустил два из трех контрольных спаррингов сборной – против Северной Ирландии (1:0) и Кипра (4:0). Сообщалось, что у игрока повреждение икроножной мышцы.