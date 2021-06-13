Кадрова втрата України

Головний наставник збірної України Андрій Шевченко прийняв непросте рішення – Віктор Циганков не зіграє проти Нідерландів. Хавбек Динамо пропустить перший тур групового раунду.

Цікаво Максимальна мета збірної України – виграти Євро-2020, – Циганков

Андрій Миколайович розповідав на пресконференції, що стан здоров'я динамівця вже кращий. Футболіст навіть почав тренуватись у загальній групі. Але тренерський штаб вирішив не ризикувати здоров'ям півзахисника.

У Віктора було ушкодження через яке він зумів провести з командою лише одне тренування. Нагадаємо, що під час підготовки до Євро-2020 Циганков пропустив два з трьох контрольних спарингів збірної – проти Північної Ірландії (1:0) та Кіпру (4:0). Повідомлялось, що у гравця ушкодження литкового м'яза.