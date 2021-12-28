Цыганков хочет покинуть Динамо: клуб ждет предложения, – журналист
28 декабря 2021 , 12:13Читати новину українською
Источник:Цыганик LIVE
Футболист "Динамо" Виктор Цыганков готовится пойти на повышение. Однако у лидера киевлян еще нет конкретных предложений.
Журналист Игорь Цыганик утверждает, что Виктор Цыганков решил проститься с Динамо.
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"Цыганков хочет уехать. Если не этой зимой, то следующим летом по нему поступит хорошее предложение. Цыганков может получить хороший контракт в топ-клубе, а "Динамо" получит серьезные деньги.
На данном этапе Виктор – лидер команды и чувствует себя очень комфортно. Хочет ли он уйти? Да, хочет. Он заслужил переехать в хороший клуб. Кто его заменит? Теперь его заменить невозможно. Нужно воспитывать такого же футболиста», – сказал Цыганик.
Что известно о Цыганкове сейчас
- Действующий контракт Цыганкова с Динамо рассчитан до 2023 года. Transfermarkt оценивает Виктора в 25 миллионов евро.
- В этом сезоне Цыганков провел за Динамо во всех турнирах 25 матчей, на его счету 11 голов и три ассиста.
- Напомним, футболисты киевского Динамо сейчас находятся в зимнем отпуске. 13 января они все соберутся в Киеве, а уже 17 января отправятся на первый тренировочный сбор в Испанию.