Цыганков хочет покинуть Динамо: клуб ждет предложения, – журналист

Футболист "Динамо" Виктор Цыганков готовится пойти на повышение. Однако у лидера киевлян еще нет конкретных предложений.

Журналист Игорь Цыганик утверждает, что Виктор Цыганков решил проститься с Динамо.

Смотрите также: Впервые в истории: бразильский клуб подписал украинского футболиста

"Цыганков хочет уехать. Если не этой зимой, то следующим летом по нему поступит хорошее предложение. Цыганков может получить хороший контракт в топ-клубе, а "Динамо" получит серьезные деньги.

На данном этапе Виктор – лидер команды и чувствует себя очень комфортно. Хочет ли он уйти? Да, хочет. Он заслужил переехать в хороший клуб. Кто его заменит? Теперь его заменить невозможно. Нужно воспитывать такого же футболиста», – сказал Цыганик.

Что известно о Цыганкове сейчас