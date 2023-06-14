Статуэтка Льва матча, полученная Цыганковым, была разыграна за крупнейший донат на ВСУ

Вингер национальной сборной Украины Виктор Цыганков был признан лучшим игроком матчем с Германией. Стильная статуэтка Льва матча была разыграна среди болельщиков.

Сборная Украины в дебютном матче Сергея Реброва сыграла результативную ничью с Германией (3:3). Настоящим героем поединка стал вингер Жироны Виктор Цыганков, оформивший дубль.

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Болельщики "сине-желтых" признали Виктора Львом матча. За Цыганкова отдали свои голоса 62% респондентов, второе место занял Александр Тимчик (12% голосов).

Статуэтка Льва матча с автографом вингера сборной Украины была разыграна среди болельщиков за самый большой донат. Победитель направил 48 тысяч гривен. Эта сумма, а также остальные пожертвования пойдут на помощь ВСУ.

Цыганков поблагодарил за самый большой донат: смотрите видео

Свой следующий матч сборная Украины сыграет 16 июня в отборе Евро-2024. Подопечные Реброва в Скопье встретятся с командой Северной Македонии. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21.45.