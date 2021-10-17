Цуренко стала третьей украинкой, которая сыграет на Кубке Кремля
Источник:24 канал
Сразу четверо представителей Украины сыграют на Кубке Кремля. В основном раунде теннисного турнира в Москве сыграют три украинки и один представитель в мужской сетке.
Анна-Лена Фридзам – Леся Цуренко 0:2 (1:6, 1:6)
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Последнюю путевку в основной раунд Кубка Кремля оформила Леся Цуренко. 32-летняя украинка в финале квалификации победила немку Анну-Лену Фридзам.
Для победы Цуренко понадобилось всего 58 минут. Украинка разгромила соперницу в каждой партии с одинаковым счетом 6:1.
За весь матч Цуренко оформила 5 брейков и выиграла все геймы на своей подаче.
Кто сыграет на Кубке Кремля
В основном раунде Кубка Кремля сыграет только один украинский теннисист Илья Марченко.
В первом круге полуфиналист 2009 сыграет против представителя Казахстана Александра Бублик.
Соперницу по первому кругу узнала украинка Ангелина Калинина. Она сыграет против россиянки Дарьи Касаткиной.
Цуренко и еще одна украинка Даяна Ястремская узнают соперниц позже.