Цуренко стала третьей украинкой, которая сыграет на Кубке Кремля

Сразу четверо представителей Украины сыграют на Кубке Кремля. В основном раунде теннисного турнира в Москве сыграют три украинки и один представитель в мужской сетке.

Анна-Лена Фридзам – Леся Цуренко 0:2 (1:6, 1:6)

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Последнюю путевку в основной раунд Кубка Кремля оформила Леся Цуренко. 32-летняя украинка в финале квалификации победила немку Анну-Лену Фридзам.

Для победы Цуренко понадобилось всего 58 минут. Украинка разгромила соперницу в каждой партии с одинаковым счетом 6:1.

За весь матч Цуренко оформила 5 брейков и выиграла все геймы на своей подаче.

Кто сыграет на Кубке Кремля

В основном раунде Кубка Кремля сыграет только один украинский теннисист Илья Марченко.

В первом круге полуфиналист 2009 сыграет против представителя Казахстана Александра Бублик.

Соперницу по первому кругу узнала украинка Ангелина Калинина. Она сыграет против россиянки Дарьи Касаткиной.

Цуренко и еще одна украинка Даяна Ястремская узнают соперниц позже.