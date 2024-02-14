Цуренко и Осака планировали провести свое третье противостояние: в четвертьфинале US Open-2018 Леся уступила японке, но она взяла реванш на старте 2019 года в Брисбене. Украинка не вышла на старт из-за проблем со здоровьем.

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Что известно о травме Цуренко

По данным СМИ, решение сняться с соревнований в Дохе Цуренко объяснила повреждением локтя. Травма локтя беспокоила украинку в 2022 году, однако теннисистка рассказывала в начале прошлого сезона, что избавилась от соответствующих хронических проблем.

В двух матчах в начале Qatar Open Цуренко не только не проиграла ни одного сета, но и победила Зейнеп Сонмез из Турции и Онс Жабер из Туниса. Победа над шестой ракеткой мира, Жабер, стала третьей по величине в карьере украинской теннисистки.

Как выступили другие украинки