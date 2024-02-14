Цуренко і Осака планували провести своє третє протистояння: у чвертьфіналі US Open-2018 Леся поступилася японці, але вона взяла реванш на старті 2019 року у Брисбені. Українка не вийшла на старт через проблеми зі здоров'ям.
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Що відомо про травму Цуренко
За даними ЗМІ, рішення знятися зі змагань у Досі Цуренко пояснила ушкодженням ліктя. Травма ліктя турбувала українку у 2022 році, проте тенісистка розповідала на початку минулого сезону, що позбулася відповідних хронічних проблем.
У двох матчах на початку Qatar Open Цуренко не тільки не програла жодного сету, а й перемогла Зейнеп Сонмез з Туреччини та Онс Жабер з Тунісу. Перемога над шостою ракеткою світу, Жабер, стала третьою за величиною в кар'єрі української тенісистки.
Як виступили інші українки
- Цуренко залишалася останньою українською гравчинею, що залишалася активною на турнірі WTA 1000 у Досі. Марта Костюк знялася зі свого матчу проти нейтральної Анастасії Павлюченкової, а Ангеліна Калініна у двох сетах поступилася восьмій сіяній латвійці Єлені Остапенко в другому раунді.
- Цуренко вперше в кар'єрі здобула дві перемоги в Досі. До цього вона шість разів брала участь у місцевих змаганнях: тричі не пройшла кваліфікацію та здобула єдину перемогу в основній сітці в 2019 році — над іспанкою Ларою Арруабарреною.
- Після отримання технічної перемоги над Цуренко, Наомі Осака зіграє у чвертьфіналі проти однієї з двох чешок — Кароліни Плішкової або Лінди Носкової.