Цуренко і Осака планували провести своє третє протистояння: у чвертьфіналі US Open-2018 Леся поступилася японці, але вона взяла реванш на старті 2019 року у Брисбені. Українка не вийшла на старт через проблеми зі здоров'ям.

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Що відомо про травму Цуренко

За даними ЗМІ, рішення знятися зі змагань у Досі Цуренко пояснила ушкодженням ліктя. Травма ліктя турбувала українку у 2022 році, проте тенісистка розповідала на початку минулого сезону, що позбулася відповідних хронічних проблем.

У двох матчах на початку Qatar Open Цуренко не тільки не програла жодного сету, а й перемогла Зейнеп Сонмез з Туреччини та Онс Жабер з Тунісу. Перемога над шостою ракеткою світу, Жабер, стала третьою за величиною в кар'єрі української тенісистки.

Як виступили інші українки