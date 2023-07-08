Когда сил нет, я себе напоминаю, что я из Украины – Цуренко об исторической победе на Уимблдоне

Накануне Леся Цуренко провела невероятный матч в третьем круге травяного мейджора. После фантастической победы украинка поделилась впечатлениями от поединка.

В субботу, 7 июля, украинская теннисистка вошла в историю. Леся провела самый длинный тай-брейк в одиночном женском матче на турнире Grand Slam, где одержала победу в матче с Аной Богдан, который длился более трех с половиной часов.

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Большая мотивация одерживать победы для Украины

Цуренко осталась недовольна уровнем своей игры, но, по ее словам, на то были объективные причины. Однако это все не имело значения после победы, поэтому подчеркнула, что просто счастлива и не хочет думать о негативе в такой исторический момент. После чего рассказала, как на нее повлияла война и откуда берет мотивацию, когда силы уже оставляют ее на корте.

На мне очень сильно сказался тот факт, что в моей стране война. Произошла очень мощная переоценка ценностей. Возможно, или даже точно, это мне очень помогает в некоторых моментах матчей, когда сил уже нет, я себе напоминаю, что я из Украины. И это мне придает силы. Я говорю себе, я должна выиграть не только для себя, но и для всей страны. И это действительно так. Кроме того, изменилось внутреннее восприятие ценности матча. Да, это важно, и да, это очень хорошо выигрывать, но исчезло это чувство сверхважности. Потому что ты понимаешь, что в этой жизни гораздо более важны другие вещи. Это позволяет мне быть более спокойной, даже в самых сложных ситуациях на корте,

– отметила Леся.

Цуренко объяснила большое количество ошибок во время матча плохим самочувствием накануне, ведь утром у нее была головная боль, вероятно, из-за сильной жары, которая была в Лондоне. А также рассказала как реагировало ее тело на столь длительный матч, где соперницы отдали максимум на корте:

"Головная боль была такой пульсирующей, особенно, когда розыгрыши затягивались. Думаю, что это основная причина большого количества ошибок, потому что было очень трудно держать внимание. Далее начались судороги во всем теле: во втором сете – в руках, а в третьем – уже и руках, и ногах, поэтому некоторые розыгрыши, к сожалению, были не очень качественными с моей стороны, именно потому, что реально сводило полностью все тело.

После матча я тоже не могла встать и нормально подойти пожать руку, потому что у меня свело ногу. В какой-то момент я просто боялась встать, чтобы меня не свело. Но после матча, к счастью, удалось избежать продолжения этого состояния, потому что бывает так, что еще минут 40 это может занять. Я очень оперативно съела все, что можно было. Поэтому самое главное, что мне удалось избежать судорог после матча".

Украинская героиня игрового дня пообещала сделать все от себя зависящее, чтобы восстановиться после исторической победы и поблагодарила болельщиков за поддержку, которую она получила во время матча и после него.

Я сделаю все от себя зависящее для восстановления до следующего матча. Будет день отдыха и это точно поможет мне. Здесь со мной есть физио, очень хорошо меня знающий, поэтому сделаем все возможное для этого. Хочу искренне поблагодарить всех за поддержку и на корте, и вне корта. Я знаю, что заставила всех понервничать. Но, поверьте, мне тоже там нелегко было, я там тоже немного попахала (смеется). Очень со многим пришлось справляться. Я всем очень, очень благодарна за поддержку! Слава Украине! И я очень рада, что мои и результаты других девушек приносят украинцам положительные эмоции, ведь это нам всем очень сейчас необходимо.

– подытожила Леся.



Леся Цуренко сразу после матча начала восстановление / Скриншот из инстаграммы Марты Костюк

. Следующий матч Леся Цуренко сыграет 9 июля против четвертой ракетки мира Джессики Пегулы.

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