Лучший Ролан Гаррос в карьере: травма помешала Цуренко дать бой первой ракетке мира Швентек

Леся вынужденно завершила лучший для себя Grand Slam в карьере. Украинка не смогла полноценно сыграть с лидером рейтинга WTA и досрочно прекратила борьбу.

Ига Швентек (Польша) – Леся Цуренко (Украина) 0:0 (5:1, отказ)

На этой неделе на Ролан Гаррос наступают решающие поединки. В женском соревновании приняли участие шесть украинок, две из которых добрались вплоть до 1/8 финала, пишет 24 канал.

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Особенно удивила Леся Цуренко. Теннисистка из Ровенской области в статусе андердога смогла пройти именитых Барбору Крейчикову и Бьянку Андрееску, а между этим на отказе прошла Лорен Дэвис.

В 1/8 финала Леси выпала первая ракетка мира Ига Швентек, которая была безоговорочным фаворитом. К сожалению, игра у Цуренко изначально пошла не по плану.

Цуренко проиграла четыре первые подачи. После этого Леся сделала брейк и попросила медицинскую паузу. Казалось, что украинка не сможет продлить матч.

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В итоге Цуренко вернулась на корт, но уже через один гейм окончательно снялась с поединка. Несмотря на это, для Леси Ролан Гаррос прошел успешно, ведь это ее лучший результат на грунтовом Grand Slam наряду с турниром 2018 года.

В свою очередь Швентек прошла в четвертьфинал, где сыграет с американкой Коко Гауфф. Из украинок на турнире остается только Элина Свитолина, которая завтра, 6 июня, будет играть в 1/4 финала против второй ракетки мира Арины Сабаленко.