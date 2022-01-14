Цуренко обыграла россиянку в финале квалификации Australian Open

Украинская теннисистка Леся Цуренко выступит в основной сетке Australian Open. Она успешно преодолела квалификацию турнира.

В финале квалификации Цуренко выпало играть против россиянки Элины Аванесян. Но хоть чем-то противопоставить более опытной украинке ее соперница не смогла.

Матч длился всего один час и 9 минут. И лишь в первом сете игра была на равных. Второй сет закончился с унизительным счетом 6:0.

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Цуренко выиграла у россиянки семь из восьми ее подач. И лишь не слишком удачная игра на своих подачах в первом сете позволила Аванесян реализовать три брейка.

Леся Цуренко – Элина Аванесян 2:0 (6:4, 6:0)

Для Цуренко это будет 11-й раз в карьере, когда она выступит на Australian Open. Лучший ее результат – выход в третий круг соревнований в 2013 году.

Кто будет соперницей Цуренко в первом круге станет известно после окончания квалификации.

Украинки на Australian Open

Перед тем четыре украинки гарантировали себе прямые путевки на Australian Open. И узнали соперниц в первом круге турнира.