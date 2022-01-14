У фіналі кваліфікації Цуренко випало грати проти росіянки Еліни Аванесян. Але хоч щось протиставити більш досвідченій українці її суперниця не змогла.

Матч тривав лише одну годину та 9 хвилин. І лише в першому сеті гра була на рівних. Другий сет закінчився з принизливим рахунком 6:0.

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Цуренко виграла в росіянки сім з восьми її подач. І лише не надто вдала гра на своїх подачах в першому сеті дозволила Аванесян реалізувати три брейки.

Леся Цуренко – Еліна Аванесян 2:0 (6:4, 6:0)

Для Цуренко це буде 11-й раз в кар'єрі, коли вона виступить на Australian Open. Найкращий її результат – вихід у третє коло змагань у 2013 році.

Хто буде супернице Цуренко в першому колі стане відомо після закінчення кваліфікації.

Українки на Australian Open

Перед тим чотири українки гарантували собі прямі путівки на Australian Open. І дізналися суперниць в першому колі турніру.