Цуренко обратилась к МакГрегору с просьбой помочь Украине
28 февраля 2022 , 12:29Читати новину українською
Источник:твиттер Леси Цуренко
Известная украинская теннисистка Леся Цуренко обратилась к суперзвезде ММА Конору МакГрегору, призвав ирландца помочь Украине, которая борется с Россией.
Спортсменка призвала ирландца помочь украинскому народу в войне с Российской Федерацией.
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"Эй, Конор, пока люди Украины борются на своей земле с захватчиками, лидер России посылает к нам свои войска и чеченских бандитов, чтобы убить наш народ. Как ирландец, вы должны бороться за независимость и свободу. Можешь помочь нам?" – написала спортсменка.
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