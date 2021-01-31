Леся Цуренко стала одной из украинок, которая приняла участие на турнире перед Australian Open-2021 для изолированных спортсменок. Опытная украинка не смогла дожать соперницу и проиграла уже на старте соревнований.

Источник: 24 канал

Теннисистки провели на корте 2 часа и 8 минут. Цуренко уступила в трех сетах Саснович.

Леся Цуренко – Александра Саснович 1:2 (6:3, 4:6, 4:6)

В третьем гейме украинской теннисистке удалось взять под контроль игру. При счете 5:2 Цуренко проиграла на своей подаче, но уже в следующем гейме оформила уверенную победу в стартовом сете – 6:3.

Следующая партия началась для украинки идеально. Леся довольно легко довела счет до 4:0 и казалось, что этот сет станет легкой добычей для теннисистки из Украины, но нет. Далее во встрече был феноменальный камбэк белоруски Саснович и нервная игра опытной украинки.

Александра взяла 6 геймов подряд – 4:6. По сетам – 1:1. Интересно, что 3 гейма из 6-ти остались за Саснович после подачи Цуренко.

В решающем сете украинке так и не удалось вернуть свою лучшую игру. Белоруска повела со счетом 0:3. Лесе несколько удалось сократить счет до 3:5, но уже было слишком поздно. В итоге – 4:6, победа Саснович. Александра смогла взять реванш у украинской теннисистки за поражение в 2014 году в США.

За весь поединок Цуренко не подала ни одного эйса. Леся также допустила аж 7 двойных ошибок на подаче. Украинка реализовала 8 из 10 брейк-пойнтов.

Леся Цуренко – Александра Саснович: видеообзор